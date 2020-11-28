مدرب حراس الأهلي: فايلر هنأني على الفوز بدوري الأبطال

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي عن تهنئة المدير الفني السابق للفريق ريني فايلر بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وتحدث ميشيل يانكون لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "بدأنا جيدا وتعادلنا الأمر كان صعب جدا على مقاعد البدلاء وتحقيق الفوز في اللقاء كان صعبا".

وواصل "نحن الأفضل طوال البطولة ولكن اللقاء كان 50-50 ونحن أقوياء وسعيد من أجل الجميع".

وأتم "فايلر هنأني في رسالة عقب المباراة بالفوز باللقب".