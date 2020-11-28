بدر بانون: أول بطولة لي مع الأهلي في أسبوع.. ورسالة للجماهير

أبدى بدر بانون مدافع الأهلي الجديد سعادته بتتويج ناديه بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وتحدث بدر بانون لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "أبارك لكل جمهور الأهلي أول لقب لي أتمنى ألا يكون الأخير أنا سعيد في خمسة أو ستة أيام شاهدت تتويج النادي بإفريقيا الحلم الذي حلمته مع نادي الرجاء".

وواصل "المفاوضات مع الأهلي لم تأخذ وقتا طويلا وشرف لي ارتداء قميص بطل إفريقيا وشكرا للرجاء الذي سمح لي بفرصة ارتداء قميص الأهلي".

وأتم بانون حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أتمنى أكون عند حسن ظن جمهور الأهلي وأوعدهم برؤية بدر بانون الذي ينتظرون رؤيته".