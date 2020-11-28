ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين

تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

الأهلي الذي خاض منافسات مونديال الأندية سابقا في أرض اليابان والمغرب، سيلعب على أرض قطر للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2020 في العام المقبل، تحديدا بين 1 و11 فبراير، بعد أن تم تأجيلها من موعدها الأصلي في نوفمبر الجاري.

وستكون هذه النسخة هي الأخيرة التي تقام بنظام السبعة فرق المعتاد، إذ ستتحوّل بعدها إلى 24 فريقا وستُلعَب في الصين.

وبات الأهلي رابع المتأهلين إلى مونديال الأندية بعد بايرن ميونيخ ممثل قارة أوروبا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة.

وتقام مباراة الافتتاح بين الدحيل وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، ليعبر الفائز إلى ربع النهائي.

وسيبدأ الأهلي مشواره من ربع النهائي كما هو معتاد، ليواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، وفقا لما تقرره القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية.

ويدخل بايرن ميونيخ البطولة من الدور نصف النهائي، أمر ينطبق أيضا على بطل كوبا ليبرتادوريس.

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس حتى اللحظة، إذ وصلت البطولة إلى دور الـ16 الذي لعبت فيه جولة الذهاب.

كما لم يتحدد بطل أمريكا الشمالية الذي وصلت مسابقته إلى مرحلة ربع النهائي بوجود 3 فرق أمريكية، ومثلها مكسيكية، وفريق كندي وآخر من هندوراس.

وأخيرا، فإن قارة آسيا تشهد هذه الأيام إقامة منافسات دور المجموعات للقسم الشرقي، بعد أن وصل برسيبوليس الإيراني إلى النهائي كممثل عن القسم الغربي.

وكانت البطولة مهددة بالإلغاء هذا العام بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم تأجيلها في النهاية إلى شهر فبراير المقبل.