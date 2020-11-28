محمد هاني: ذاكرت بنشرقي كأنني سأواجهه لأول مرة.. وخضت نهائي القرن بـ مٌسكن

كشف محمد هاني ظهير أيمن الأهلي بأنه خاض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك مصابا.

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال محمد هاني في تصريحات لقناة النهار: "بدأت التدرب قبل ثلاثة أيام وقدمي كانت تؤلمني جدا لكنني وضعت في رأسي بأنني سألعب المباراة مهما كان الثمن لأن هذه المباريات لن تتكرر بأن تلاقي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "حصلت على مسكن صباح اليوم وخضت المباراة، وفي النهاية وفقني الله في المباراة".

هاني أتبع "ذاكرت بنشرقي كأنني سأواجهه لأول مرة. طلبت من مساعد موسيماني فيديوهات خاصة له ولكاسونجو وأكثر من لاعب لدراستهم بشكل أكبر".

ظهير الأهلي أكمل "قصرت في المباراة السابقة أمام الزمالك كثيرا ولٌمت نفسي كثيرا وتعرضت لانتقادات كبيرة".

وواصل "كان لا بد أن أستغل تلك الفترة وأتعلم الدرس. وضعت هدفا لنفسي بأن أعمل على أخطائي وعملت على ذلك".

صاحب الـ24 عاما استمر "شاهدت مباراة الزمالك السابقة أمس لتعلم الدرس ولم أكرر أخطائي".

وأتم "في الأيام السابقة عقدنا كلاعبين العديد من الاجتماعات التحفيزية بيننا، خاصة اللاعبين الذين خسروا نهائيين سابقا لأننا مررنا بتلك التجربة ولم نكن نريد تكرار الشعور بهذا الأمر".