أيمن أشرف: لم نكن في مستوانا في الشوط الأول.. ورسالة لجماهير الزمالك

قال أيمن أشرف قلب دفاع الأهلي إن فريقه لم يكن في مستواه في الشوط الأول ضد الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وتحدث أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لم نكن في مستوانا في الشوط الأول، ولكن في النهاية استطعنا الفوز".

وأكمل "سيطرنا مبكرا على المباراة وبعد ذلك تراجعنا وأقول لجماهير الزمالك لا تحزنوا هذه هي كرة القدم فريق يفوز وآخر يخسر وكان شرفا كبيرا لمصر أن يكون النهائي بين القطبين".

وأردف "استطعنا في بداية الشوط الثاني أخذ زمام المبادرة والسيطرة على اللقاء".

وأتم "أهدي هذا الانتصار لكل اللاعبين والجمهور ومجلس الإدارة وأقول للجمهور افرحوا الآن".