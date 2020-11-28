موسيماني: أخيرا أتيت إلى نهر النيل لاصطياد السمكة الكبرى

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني - الأهلي

وجه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الشكر إلى كل من ساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقه على حساب الزمالك.

وكتب موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وحيدون لا يمكننا فعل سوى القليل، لكن معا يمكننا فعل الكثير جدا".

وواصل "أشكر محمود الخطيب ومجلس الإدارة واللاعبين والطاقم الفني والعمال والمشجعين وعائلتي وجنوب إفريقيا والله على هذه البطولة".

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وكتب تغريدة أخرى قائلا: "وأخيرا، أتيت إلى نهر النيل لاصطياد السمكة الأكبر".

وكتب ثالثة: "أؤمن أن الله موجود وأن الأهلي أكبر فريق في القارة، نادي القرن".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.

وتعد تلك هي المرة الثانية لبيتسو موسيماني التي يتوج خلالها لقب دوري الأبطال بعد انتصاره ضد الزمالك أيضا في 2016 أثناء فترته كمدرب لماميلودي صنداونز.

وسيسشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد الإعلان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا عن إقامة البطولة 2020 في قطر.

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