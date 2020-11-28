ربيعة: كنا على قدر المسؤولية.. تعاملنا مع الضغوط وأثبتنا أنفسنا

قال رامي ربيعة لاعب الأهلي إن فريقه كان على قدر المسؤولية وتمكن من توجيه الضغوط بشكل صحيح ليفوز ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وصرح ربيعة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "فزت مع الأهلي بـ3 بطولات دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "سعد سمير قام بتحفيز اللاعبين".

وأكمل "معظم اللاعبين لم يتوجوا باللقب سوى مرة وحيدة، ويكون ذلك تاريخا لهم في النادي".

وتابع "كنا على قدر المسؤولية بجانب ضغط الإصابات".

وأتم "قمنا بالتعامل مع تلك الضغوط وأثبتنا أنفسنا في الملعب".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.