الشيخ: لم أفقد الثقة للحظة في تحقيق الفوز خلال النهائي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ مع الأهلي أمام بيراميدز

لم يخف أحمد الشيخ جناح الأهلي ثقته بتحقيق الفوز على الزمالك حتى بعدما سجل الفريق الأبيض هدف التعادل.

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة النهار عقب اللقاء: "مجرد أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك ويٌلعب في القاهرة هو أمر رائع للكرة المصرية".

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وأضاف "فزنا بسبب الإصرار رغم ما مررنا به طوال الموسم من ظروف صعبة بسبب كورونا ورحيل بعض اللاعبين".

الشيخ أتبع "أقسم بالله أنني طوال المباراة كنت واثقا من الفوز وتوفيق الله حتى بعد تلقي الهدف من الزمالك".

وأتم "أبارك اللاعبين والجماهير هذا اللقب الغالي".

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