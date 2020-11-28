أفشة: هذا ثالث هدف لي بنفس الطريقة.. ما قاله موسيماني السبب

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي إن الهدف القاتل الذي سجله في الزمالك واقتنص به لقب دوري أبطال إفريقيا لفريقه يعود لتعليمات مدربه بيتسو موسيماني.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وتحدث أفشة لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "هذا ثالث هدف لي بنفس الطريقة ضد الوداد ثم منتخب توجو مع منتخب مصر والآن الزمالك".

وأكمل "المدرب يقول لي دائما ركز على الكرة الثانية وهذا أغلى هدف في حياتي".

وأردف "أهدي البطولة لجمهور الأهلي الذي شجعني بالإضافة لأي شخص انتقدني والقادم أفضل للأهلي".

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