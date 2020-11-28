السولية: الآن نبكي فرحا.. لم نكن سنسمح لأنفسنا بخسارة نهائي جديد

قال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي إن بيتسو موسيماني مدربه أخبره أنه أتى لحصد دوري أبطال إفريقيا، كما أشار إلى أنه وفريقه لم يكن ليسمحوا لأنفسهم بخسارة نهائي إفريقي جديد.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وصرح السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "حققنا بطولة غالية، خلال 7 سنوات وصلنا إلى نهائيين ولم يكن يجوز أن نخسر مجددا".

وتابع "بكينا كثيرا من الخسارة، لابد أن نبكي من الفرحة".

وأردف "أشكر كل من كانوا معنا مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي والمصابين".

واستطرد "بطولة إفريقيا التي حققناها مجهود سنوات مضت".

وأتم "موسيماني قال لي إنه أتى من أجل دوري الأبطال، عملنا وتعبنا وحققنا ما نريد وإن شاء الله نحصد المزيد من البطولات".

السولية سجل هدفا في انتصار الأهلي بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.