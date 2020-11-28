موسيماني: قلبي توقف بسبب الشحات.. وهذا ما قلته للاعبين للفوز

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن قلبه كاد يتوقف بعد إهدار لاعب الفريق حسين الشحات لفرصة التقدم على الزمالك بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وقال موسيماني عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كلمة ملك التي تقام لي كبيرة للغاية لقد أتيت إلى هنا للتويج فقط بذلك اللقب".

وأكمل "نحترم الزمالك ودربي القاهرة لا يقاس بمن يلعب أفضل بل بمن يفوز، كل الاحترام لشيكابالا ومدرب الزمالك الذي قام بعمل طيب ولم يسمح لنا باللعب بسهولة".

وأضاف "الزمالك ضغطنا وقلت للاعبين بين الشوطين إننا لا نلعب بشكل جيد".

وواصل المدرب الجنوب إفريقي "في الشوط الثاني وجدت أن الزمالك بدأ ينهار بداية من حارس المرمى لذا قلت للاعبين عليكم بالضغط من الأمام، وقلبي توقف بسبب إهدار الشحات لفرصة الهدف".

وتابع مدرب ماميلودي صنداونز السابق حديثه "قلت للاعبين علينا ألا نترك الزمالك يضبط إيقاع المباراة وفعلنا ما كان علينا فعله وفزنا".

ووجه موسيماني عدة رسائل وقال: "أشكر رئيس الأهلي محمود الخطيب على ثقته في وفي وجود مدرب إفريقي مع الأهلي وكذلك رئيس صندوانز على إتاحته الفرصة لي لتحقيق حلمي".

وأكمل "أشكر جمهور الأهلي الذي يعاملني بشكل جيد رغم أنني لم أشاهدهم في الملعب حتى الآن".

وتابع "كنت أريد تقديم هدية للخطيب في عيد ميلاده الشهر الماضي وها قد أتت".

وأتم موسيماني حديثه قائلا: "أمامنا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ونريد الفوز بكل ما نستطيع".