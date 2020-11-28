حسين الشحات يعلن طرده عقب مواجهة الزمالك.. ويكشف عن أمنيته في مونديال الأندية

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

أعلن حسين الشحات جناح الأهلي طرده عقب مواجهة الزمالك رفقة لاعب لم يسمه بسبب مشادة بينهما.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وقال الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كنت أقول لزملائي سنفوز بالمباراة وجدت أحد اللاعبين يضحك على حديثي ويسخر منه مع زملائه".

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وأضاف "عقب المباراة قلت له فزنا الحمد لله وقام بالدخول في مشادة معي وطردنا الحكم".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب المقصود هو مصطفى محمد.

وقال الشحات عن الكرة التي سددها في القائم الأيسر: "كنت أقول لزملائي لا أريد اللعب سأكون عامل للكرات أو الملابس والأهم الأهلي يفوز".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية له بعد المشاركة مع العين الإماراتي قال: "مع العين حصلت على المركز الثاني وأضعت انفرادا أيضا ضد ريال مدريد".

وأتم "أتمنى مع الأهلي الفوز بلقب مونديال الأندية".

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