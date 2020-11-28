مروان محسن: كنا على الوعد مع جماهير الأهلي وأعدنا اللقب للجزيرة

قال مروان محسن مهاجم الأهلي إنه وزملائه قد تمكنوا من إعادة اللقب إلى الجزيرة بعد غيابه لمدة 7 أعوام، مقدما تهانيه لجماهير فريقه.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وصرح مروان محسن عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أبارك للجماهير على هذا اللقب".

وواصل "الأداء لم يكن جيدا لمن نتمكن من تقديم مستوانا المعهود ونعتذر على ذلك".

وأكمل "تمكنا من إعادة اللقب إلى الجزيرة وكنا على الوعد مع الجماهير".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.

وخرج مروان محسن كبديل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليشارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا منه.