وزير الشباب والرياضة: أشكر الأهلي والزمالك.. وهذا سبب غياب الجماهير

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سعيد بمستوى الاحترام الذي ظهر بين لاعبي الأهلي والزمالك خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أوضح سبب غياب الجماهير عن القمة.

وصرح صبحي عبر برنامج "الماتش" قائلا: "أشكر الزمالك الذي أدى بشكل عال جدا وهذه هي الرياضة".

وواصل "أشكر الأهلي على ما قدمه كذلك".

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وتابع "وهذه المرة فريق فاز وفي المقبلة لن يفوز".

وأردف "لكن أشكر اللاعبين على الاحترام ولقطة بداية المباراة، لا بد أن نبرز ذلك ونقول مصر أولا. سنستمر أدائنا بهذا الشكل، لكن يجب أن نكون حريصين على الآخر".

وقال عن صدور قرار بخصوص مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة صدى البلد: "ليس في الوقت الحالي، سنقوم بدراسة كل شيء خلال الأيام المقبلة".

واختتم تصريحاته حول غياب الجماهير عن نهائي القرن: "العالم بالكامل توقف أمام تفشي وباء كوفيد 19، لكن تلك ظروف عامة وأتمنى في المرات القادمة ستكون الظروف أفضل".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.

نهائي القرن دوري أبطال إفريقيا
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