كمونة: موسيماني مكسب كبير للأهلي.. وباتشيكو يجب ألا يرحل عن الزمالك

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي - أبطال إفريقيا

قال سمير كمونة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن الأهلي يجب عليه أن يحتفظ بخدمات بيتسو موسيماني مدربه حتى لو كان قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا، والأمر ذاته مع الزمالك.

وصرح كمونة عبر برنامج "الماتش": "العصبية سادت على الفريقين في أول ربع ساعة".

وواصل "هدف شيكابالا كان جميلا جدا، أحييه على الهدف لاعب كبير".

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وأكمل المباراة سارت بعد ذلك 50:50، ما أثر على الأداء الفني مستوى مهاجمي الأهلي والزمالك، مروان محسن ومصطفى محمد كانا خارج المباراة وأثر ذلك على هجوم الفريقين".

وتابع "المباراة كانت فوق المتوسطة فنيا، لكن هكذا هي النهائيات، لهذا السبب كان هناك توتر، وتمكن الأهلي من حسم اللقاء".

وأردف "موسيماني أضاف للمستوى الفني والتركيز العالي للاعبين، ولديه إصرار على المكسب".

واسترسل "موسيماني مكسب كبير جدا للأهلي حتى لو كان قد خسر البطولة. لديه الكثير من الإيجابيات التي استفاد منها الأهلي، ولديه مميزات استفاد منها الأهلي كثيرا".

وأتم "باتشيكو مدرب رائع جدا، وجعل للزمالك شكلا، لماذا؟ لأنه بدأ في أن يعيد للاعبين مستواهم وجعل شكل الفريق هجوميا جيد ويمكنه الاستحواذ ويلعب بشكل جميل، يجب ألا يرحل لمصلحة الزمالك".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.

نهائي القرن نهائي دوري أبطال إفريقيا
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