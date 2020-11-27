أفشة: التعليمات سر هدفي في الزمالك.. وشكرا لمن انتقدني

تحدث محمد مجدي "أفشة" صاحب هدف انتصار الأهلي على الزمالك في نهائي القرن، عن هدفه القاتل مشيرا إلى "تعليمات مدرب حرصت على تنفيذها".

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

وقال أفشة: "كرة الهدف؟ تعليمات من المدرب".

وأوضح في تصريحاته عبر بي إن سبورتس "فعلت نفس الأمر أمام الوداد، وكذلك في لقاء المنتخب، وهو الضغط على اللاعب الذي يقف ولا يراني أضغط عليه من الخلف، وبعد خطف الكرة أسدد مباشرة".

وتابع "مبروك لـ الأهلي وحظ أوفر لـ الزمالك. تلك هي كرة القدم ولابد من خاسر من اللقاء. الزمالك فريق كبير وقدم مباراة كبيرة ولكن الحمد الله على الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "العديد انتقدوني، ولكني لا استمع لذلك. من يتحدث معي احترمه وأشكر كل من انتقدني وكل من شكر في. لا أشعر بالضيق من أي أحد والحمد الله على الانتصار".

وأشار "والدي مُشجع كبير لـ الأهلي وأهديه الهدف. سأعطي له الميدالية وأشكره بشدة على كل شيء".

































































































بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.