قذيفة أفشة تستقر في شباك الزمالك بالوقت القاتل

سجّل محمد مجدي أفشة هدف تقدم الأهلي على نظيره الزمالك في نهائي القرن على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتقدّم أفشة بالهدف الثاني للأهلي بقذيفة صاروخية على الطائر في الدقيقة 86، لم يستطع محمد أبو جبل إبعادها.

وكان الأهلي قد تقدّم مبكرا للغاية في المباراة برأسية عمرو السولية، قبل أن يتعادل شيكابالا بهدف من مجهود فردي مميز بعد نصف ساعة.

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