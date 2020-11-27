قذيفة أفشة تستقر في شباك الزمالك بالوقت القاتل
الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 22:52
كتب : FilGoal
سجّل محمد مجدي أفشة هدف تقدم الأهلي على نظيره الزمالك في نهائي القرن على لقب دوري أبطال إفريقيا.
وتقدّم أفشة بالهدف الثاني للأهلي بقذيفة صاروخية على الطائر في الدقيقة 86، لم يستطع محمد أبو جبل إبعادها.
أفشة يسجل في اللحظات الأخيرة للأهلي ! ⚽️
مبروك #التاسعة_يا_اهلي 🇪🇬🏆 #الاهلي_الزمالك #الاهلي #نهائي_القرن_الأفريقي @AlAhly pic.twitter.com/fNtg7E8Id9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2020
وكان الأهلي قد تقدّم مبكرا للغاية في المباراة برأسية عمرو السولية، قبل أن يتعادل شيكابالا بهدف من مجهود فردي مميز بعد نصف ساعة.
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