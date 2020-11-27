تسديدة زيزو تضرب قائم الأهلي في نهائي القرن

كاد أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك، أن يسجل هدفا رائعا بعد تسديدة قوية للغاية ارتطمت في القائم، ضد الأهلي.

الزمالك يواجه الأهلي حاليا على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنتيجة 1-1.

كاسونجو كابونجو الذي شارك بدلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، انطلق بالكرة ومرر إلى زيزو خارج منطقة الجزاء.

زيزو تسلم الكرة في الدقيقة 65 وسدد بقوة كبيرة من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن كان رحيما بالحارس محمد الشناوي لاعب الأهلي.