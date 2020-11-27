نهائي القرن - شيكابالا يسجل هدفا بعد مجهود فردي رائع على طريقة R2 ضد الأهلي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

شيكابالا يسجل ويحتفل بهدف تعادل الزمالك أمام الأهلي

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الزمالك هدفا ضد الأهلي بعد مجهود فردي رائع راوغ من خلاله جونيور أجايي وعلي معلول قبل أن يسدد بطريقة رائعة.

هدف شيكابالا جاء في الدقيقة 32 من عمر المباراة ليكون التعادل بعد هدف عمرو السولية.

وكان آخر هدف سجله شيكابالا ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2012-2013 في انتصار الأهلي بنتيجة 4-2.

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هدف شيكابالا جاء بعد مجهوده الفردي المتميز على طريقة R2 الشهيرة، من على حافة منطقة الجزاء ليقف محمد الشناوي حارس الأهلي بلا حراك وهي تسكن أعلى الزاوية.

في إفريقيا نهائي القرن الزمالك شيكابالا
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