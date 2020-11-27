نهائي القرن - شيكابالا يسجل هدفا بعد مجهود فردي رائع على طريقة R2 ضد الأهلي

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الزمالك هدفا ضد الأهلي بعد مجهود فردي رائع راوغ من خلاله جونيور أجايي وعلي معلول قبل أن يسدد بطريقة رائعة.

هدف شيكابالا جاء في الدقيقة 32 من عمر المباراة ليكون التعادل بعد هدف عمرو السولية.

وكان آخر هدف سجله شيكابالا ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2012-2013 في انتصار الأهلي بنتيجة 4-2.

هدف شيكابالا جاء بعد مجهوده الفردي المتميز على طريقة R2 الشهيرة، من على حافة منطقة الجزاء ليقف محمد الشناوي حارس الأهلي بلا حراك وهي تسكن أعلى الزاوية.

video:1