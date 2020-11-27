رأسية السولية تتقدم للأهلي على الزمالك مبكرا في نهائي القرن
الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 21:11
كتب : FilGoal
تقدّم الأهلي على نظيره الزمالك بالهدف الأول في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، بعد أقل من 5 دقائق.
وسجّل السولية الهدف الأول بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول.
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عمرو السولية يفتتح التسجيل للاهلي برأسية جميلة... الاهلي 1 الزمالك 0 🇪🇬🔥⚽️#الاهلي #الزمالك #الاهلي_الزمالك pic.twitter.com/T9K74lX7xI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2020
وكان الأهلي قد تحصل على الركلة الركنية بعد فرصة أنقذها محمد أبو جبل أمام حسين الشحات الذي لم يستغل خطأ إسلام جابر أمام تمريرة جونيور أجايي الرائعة.
ويعد هذا الهدف هو الأول للسولية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
ليكون هذا الهدف هو الأسرع في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ هدف مؤمن زكريا في ذهاب نهائي 2017 أمام الوداد البيضاوي بعد 3 دقائق.
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