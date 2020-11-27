رأسية السولية تتقدم للأهلي على الزمالك مبكرا في نهائي القرن

تقدّم الأهلي على نظيره الزمالك بالهدف الأول في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، بعد أقل من 5 دقائق.

وسجّل السولية الهدف الأول بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول.

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وكان الأهلي قد تحصل على الركلة الركنية بعد فرصة أنقذها محمد أبو جبل أمام حسين الشحات الذي لم يستغل خطأ إسلام جابر أمام تمريرة جونيور أجايي الرائعة.

ويعد هذا الهدف هو الأول للسولية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ليكون هذا الهدف هو الأسرع في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ هدف مؤمن زكريا في ذهاب نهائي 2017 أمام الوداد البيضاوي بعد 3 دقائق.

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