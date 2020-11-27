تشكيل نهائي القرن - مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك.. وياسر في الدفاع

يعتمد بيتو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على مروان محسن لقيادة خط هجوم المارد الأحمر أمام الزمالك.

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويشارك ياسر إبراهيم أساسيا في تشكيل الأهلي بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع، مع الظهير الأيسر علي معلول، والظهير الأيمن محمد هاني.

حمدي فتحي يعوض غياب أليو ديانج المصاب بفيروس كورونا، ويشارك في وسط الملعب بجانب عمرو السولية.

مروان يقود الهجوم وخلفه الثلاثي محمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي وحسين الشحات.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية

الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - أليو بادجي - كهربا - جيرالدو - أحمد الشيخ