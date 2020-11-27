مؤتمر كلوب: الدوري الإنجليزي أصعب في الموسم الجاري عن الماضي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري أصعب بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي، كما أشار إلى أنه لن يتحدث مجددا حول ضغط مواعيد المباريات.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي قائلا: "ننتظر الخطوات الصغيرة لكي تسير في الاتجاه الصحيح في كل نواحي الحياة، نظام الدرجات لعودة الجماهير أفضل فكرة حاليا، هناك بعض الحديث حول أفضلية بعض الفرق دون غيرها، لكن تلك مجرد خطوات صغيرة، إنها علامة للعودة أنا سعيد".

وواصل "أتفهم النقاشات حول منح بعض الفرق أفضلية، أنا سعيد للغاية لعودة 2000 مشجع للمدرجات، لا نعلم إلى متى سيكون الأمر كذلك، العالم في موقف صعب حاليا".

وأكمل "هيندرسون تدرب يوم أمس وخاض جزء تدريبي فردي، اللاعبون الآخرون في مرحلة الاستشفاء، هناك أيام قليلة من أجل اتخاذ القرارات، إن سألتني عن تشكيلتي للمباراة المقبلة لن أخبرك، يجب أن أنتظر قرار الطاقم الطبي".

وتابع "الدوري هذا الموسم أصعب بكثير من الموسم الماضي".

وأكمل "أي كان ما سأقوله حول اللعب مبكرا أو ضغط المباريات لن يهم، سأتوقف عن الحديث عن الأمر، لن يغير أي شيء، إنها مضيعة للوقت".

واستطرد "آخر شيء أريده هو أن أمنحكم عنوان لهذا الأمر".

وأردف "أتحدث عن الأشياء بشكل عام لأنها مشكلة عامة".

وأتم "حاليا نلعب بعد 25 ساعة، إنها ليست مشكلتي، لا يتوجب علي الإجابة، لسنا طرفا في تلك القرارات".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون يوم السبت في الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن توتنام المتصدر.