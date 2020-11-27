سولشاير: برونو فيرنانديز لديه نفس تأثير رونالدو على يونايتد

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن برونو فيرنانديز لاعب الفريق لديه نفس التأثير الذي أحدثه نجم النادي السابق والحالي ليوفنتوس كريستيانو رونالدو.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسجل برونو هدفين ضد إسطنبول باشاك شهير في رابع جولات دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ليصل لهدفه رقم تسعة في 13 مباراة فقط في الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه في يناير الماضي ساهم برونو في تسجيل يونايتد لـ34 هدفا في 35 مباراة بعدما أحرز بنفسه 21 هدفا وصنع 13 آخرين، وهذا بفارق 16 إسهاما في الأهداف أكثر من أي لاعب آخر في فريقه.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ردا على إن كان تأثير برونو مثل نظيره رونالدو أجاب "إنه بالتأكيد يتمتع بذلك الوجود".

وأضاف "لديه هذا التأثير على الفريق وعلى زملائه، يمكننا فقط إلقاء نظرة على النتائج منذ قدومه، هو لديه الكثير من الطاقة وقائد ويفضل مضلحة الفريق دائما وهذا مفتاح لنا للتقدم للأمام".

وأردف المدرب النرويجي "بعض اللاعبين سينبغي عليهم الجلوس على مقاعد البدلاء للراحة، لم أكن أتطلع لإخبار برونو بإراحته ضد لايبزيج في دوري الأبطال الشهر الماضي لكن الأمر لم يكن فيه أي مشكلة، والأمر كذلك مع ماركوس راشفورد لأكون عادلا".

ويستعد يونايتد لملاقاو ساوثامبتون الأحد المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي في ملعب سانت ماري.

ويحتل يونايتد المركز العاشر بـ13 نقطة فيما يأتي منافسه خامسا بـ17 نقطة.