لامبارد: مورينيو مازال مدربا كبيرا.. ما يحدث في كرة القدم حاليا قاسي للغاية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد وجوزيه مورينيو مدربا تشيلسي وتوتنام

دافع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن مدربه السابق في الفريق اللندني والحالي لغريمه توتنام مؤكدا أنه مازال مدربا كبيرا.

وقال لامبارد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي: "مورينيو مازال مدربا كبيرا، ليس لدينا سجلا فيه بطولات كثيرة مثل مورينيو الذي بالتأكيد حظي بذلك للموهبة التي يمتلكها".

وأكمل "بالنسبة لنا جميعا كرة القدم تعاني من رجعية حاليا خاصة في ظل العصر الحديث مع ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأوضح "سيتم الحكم بقسوة على أي مدرب حاليا، توتنام يمر بفترة جيدة ولديهم لاعيبن جيدين ومدرب جيد".

وأردف "ستكون مباراة صعبة للغاية، وما يزيد من صعوبة اللقاء هو إننا في طريقنا لقمة الترتيب فنحن في مركز يريد الكثيرون أن يكونوا فيه".

وأتم لامبارد "لذا فإنها مباراة مميزة لهذه الأسباب وبالتأكيد بسبب الترتيب في الدوري وهذا سيلفت نظر الجميع لتلك المواجهة".

ويستضيف تشيلسي منافسه توتنام يوم الأحد المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

ويتصدر توتنام الترتيب بـ20 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ليفربول، فيما يأتي تشيسي ثالثا بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ليستر سيتي.

لامبارد مورينيو تشيلسي توتنام
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