مباشر نهائي القرن - الزمالك ضد الأهلي.. مدحت عبد الهادي يصل الملعب بعد سلبية مسحته الثانية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

أهلا بكم في نهائي القرن. الزمالك في مواجهة الأهلي على أرض مصر من أجل اللقب الأغلى.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

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مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك يصل بصحبة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا وسلبية مسحته الثانية.

7:18 مساء.. فريق الزمالك يصل استاد القاهرة

-7:11 مساء.. وصول طاقم الحكام بقيادة مصطفى غربال إلى استاد القاهرة.

-7:00 مساء.. حافلة الزمالك تتحرك نحو استاد القاهرة.

نهائي القرن الزمالك الأهلي
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