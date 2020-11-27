مباشر نهائي القرن - الزمالك ضد الأهلي.. الفريقان يعلنان تشكيليهما

أهلا بكم في نهائي القرن. الزمالك في مواجهة الأهلي على أرض مصر من أجل اللقب الأغلى.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

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-8:00 مساء.. الزمالك والأهلي يعلنان تشكيليهما لنهائي القرن

طالع تشكيل الزمالك من هنا.

طالع تشكيل الأهلي من هنا.

-بدر بانون يتواجد في المدرجات لمؤازرة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

-حمزة المثلوثي يتواجد في المدرجات لمؤازرة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

7:25 مساء.. فريق الأهلي يصل استاد القاهرة

مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك يصل بصحبة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا وسلبية مسحته الثانية.

7:18 مساء.. فريق الزمالك يصل استاد القاهرة

-7:11 مساء.. وصول طاقم الحكام بقيادة مصطفى غربال إلى استاد القاهرة.

-7:00 مساء.. حافلة الزمالك تتحرك نحو استاد القاهرة.