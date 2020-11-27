انتهى نهائي القرن - الزمالك (1)-(2) الأهلي.. اللقب للأحمر

أهلا بكم في نهائي القرن. الزمالك في مواجهة الأهلي على أرض مصر من أجل اللقب الأغلى.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي.. التاسعة للأحمر.

ق. 94 إنذار لمحمد الشناوي لإهدار الوقت.

ق. 91 كهربا يشارك بدلا من مروان محسن.

ق. 90 عمر السيعد يشارك بدلا من إسلام جابر ورامي ربيعة يشارك بدلا من أفشة.

ق. 88 عرضية من إسلام جابر يمسك بها الشناوي بثبات.

ق. 85 جووول ثااان للأهلي. عرضية يخرجها دفاع الزمالك ويتسلمها أفشة ثم يسدد بقوة في مرمى الزمالك مسجلا الثاني.

ق. 83 عرضية من محمد هاني وأبو جبل يمسكها بثبات.

ق. 82 ركنية للزمالك.

ق. 79 تصويبة صاااروخية من أفشة بجانب القائم.

ق. 76 اللعب يتوقع لعلاج أبو جبل وإسلام جابر.

ق. 75 انطلاقة من جيرالدو وعرضية يقابلها مروان محسن بلمسة خارج المرمى.

ق. 73 بنشرقي يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 72 إنذار أول للسولية بعد مخالفة ضد زيزو.

ق. 71 انطلاقة من محمد هاني وعرضية أرضية يمنعها دفاع الزمالك.

ق. 68 رأسية من ساسي بجانب القائم.

ق. 66 جيرالدو يشارك بدلا من جونيور أجايي.

ق. 65 إصابة جونيور أجايي ويخرج لتلقي العلاج.

ق. 64 تصويبة صااااروخية من زيزو في القائم الأيمن للأهلي.

ق. 60 اللعب يتوقف لعلاج إسلام جابر مجددا.

ق. 59 عرضية من إسلام جابر ورأسية ضعيفة من كاسونجو.

ق. 57 إسلام جابر يتلقى العلاج.

ق. 56 أبو جبل يتصدى إلى تصويبة حمدي فتحي.

ق. 55 تبديل أول للزمالك بدخول كاسونجو بدلا من شيكابالا.

ق. 53 الشحات يهدر أخطر فرص اللقاء. عرضية من معلول والشحات يسدد أمام المرمى الخالي لكن في القائم الأيمن لترتد وتصطدم في محمود علاء وتتحول إلى ركنية.

ق. 48 انطلاقة من زيزو ويدخل منطقة الجزاء لكن محمد هاني يحولها إلى ركنية.

ق. 48 تمريرة رائعة من ساسي ومصطفى محمد يهدر الثاني بعد تألق الشناوي.

ق. 47 عرضية من شيكابالا يحولها محمد هاني إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 اختراق من حسين الشحات ثم عرضية يبعدها الدفاع ويتابعها حمدي فتحي برأسية ضعيفة في يد محمد أبو جبل.

ق. 39 تدخل رائع من حمدي فتحي يمنع زيزو من التصويب في اللحظة الأخيرة.

ق. 37 تصويبة من طارق حامد لكن سهلة في يد الشناوي.

ق. 31 جووول التعااادل للزمالك عن طريق شيكابالا بعد مرور رائع وتصويبة أكثر من رائعة في المقص الأيمن

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ق. 29 الركنية تنفذ سريعا وتصويبة من طارق حامد بجانب المرمى.

ق. 28 ركنية جديدة للزمالك.

ق. 25 عرضية من شيكابالا يمسكها الشناوي بثبات.

ق. 20 ركنية أولى لصالح الزمالك.

ق. 18 عرضية من محمد هاني لكن عالية عن رأسة أجايي وإلى ركلة مرمى للزمالك.

ق. 17 تصويبة جديدة من بنشرقي لكن بعيدة عن مرمى الأهلي.

ق. 15 طولية من شيكابالا يمهدها مصطفى محمد بصدره إلى بنشرقي الذي يسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 15 تصويبة أولى للزمالك من شيكابالا ويتصدى لها محمد الشناوي بثبات.

ق.. 11 عرضية من الشحات يمررها مروان محسن إلى أجايي داخل منطقة الجزاء لكن محمود علاء يتدخل سريعا وسمنع الثاني.

ق. 5 جووول أول للأهلي. ركنية ينفذها معلول ويسجلها عمرو السولية في المرمى.

ق. 4 كرة طولية تمر من إسلام جابر والشحات ينفرد لكن أبو جبل يتألق ويتصدى لها.

ق. 2 كرة طولية أولى للأهلي إلى مروان محسن الذي تسلمها داخل منطقة الجزاء واستدار ثم أرسل عرضية أبعدها دفاع الزمالك.

بداية المباراة