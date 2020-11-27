تشكيل نهائي القرن – شيكابالا يقود الزمالك أمام الأهلي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

حازم إمام - شيكابالا - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

يقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلن جايمي باتشكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

التشكيل شهد تواجد شيكابالا كأساسي لتعويض أوباما المصاب بـ كورونا، فيما تواجد إسلام جابر كظهير أيسر في غياب عبد الله جمعة.

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أشرف بنشرقي سيتواجد كجناح أيسر أيضا، فيما يتواجد أحمد سيد "زيزو" كجناح أيمن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: إسلام جابر – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، يتواجد محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم (جنش).

الدفاع: محمد عبد السلام – حازم إمام.

الوسط: كريم بامبو – محمد أوناجم.

الهجوم: كابونجو كاسونجو - عمر السعيد.

ويبلتقي الزمالك مع الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

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