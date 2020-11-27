ويلشير: النني سيكون أحد أسباب نجاح أرسنال في الموسم الجاري

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - فولام

قال جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال السابق إن محمد النني لاعب وسط فريقه ومنتخب مصر سيكون أحد أسباب نجاح المدفعجية في الموسم الجاري.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وصرح ويلشير لقناة "العربية" قائلا: "تزاملت مع محمد النني لعام وحيد في أرسنال وهو شخص أحب اللعب إلى جانبه، هو شخص يمتلك شخصية مميزة".

وواصل "لأنه رحل في إعارة لمدة موسم وهذا أمر صعب على أي لاعب، لكنه عند العودة فرض نفسه بأدائه كلاعب أساسي، وأعتقد أنه سيكون أحد أسباب نجاح أرسنال في الموسم الحالي".

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النني صاحب الـ28 عاما انضم إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016 بمبلغ 12.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع المدفعجية حتى صيف 2022.

وشارك النني خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات مع أرسنال.

وتطرق ويلشير للحديث عن إمكانية الانضمام لأحد الأندية الإماراتية قائلا: "أزور الإمارات مع عائلتي دوما منذ 10 أعوام، والأجواء هنا دافئة دوما والاستقبال رائع، وأقول لنفسي لما لا أبدأ تجربة هنا مع ناد إماراتي، تجربة مختلفة عن الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "لا توجد مباحثات بشكل رسمي مع أرسنال، الفريق سيظل دوما في قلبي وكل عشقي، وإن استمريت في إنجلترا فإنني أتمنى العودة لصفوفه".

وأكمل "أدرك أنه اختار توجها مختلفا عما كان عليه الحال أثناء توجدي معهم ولديهم مدرب بأفكار جديدة ومع الوقت سيتمكن من وضع لمسته مع أرسنال".

وأتم "توتنام يمتلك فريقا ومدربا متميزا وقادر على اللعب بشكل هجومي ودفاعي، ليفربول يواصل تقديم مستوى طيب هذا الموسم أيضا، توتنام قد ينافس لكنني أتوقع احتفاظ ليفربول باللقب".

ولا يرتبط ويلشير (28 عاما) بأي نادٍ في الوقت الحالي، بعد رحيله عن وست هام يونايتد الذي قضى في صفوفه الموسمين الأخيرين.

النني أرسنال في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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