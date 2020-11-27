سكاي إيطاليا: رونالدو خارج مواجهة بنيفينتو في الدوري

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 17:02

كتب : محرر في الجول

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة يوفنتوس لمواجهة بينيفنتو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وسيعود ليوناردو بونوتشي مرة أخرى لقائمة البيانكونيري عقب تعافيه من الإصابة.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن أندريا بيرلو المدير الفني للسيدة العجوز قرر إجراء عملية المداورة بين لاعبي الفريق قبل مواجهة كتيبة فيليبو إنزاجي.

وبحسب التقرير فأن رونالدو سيحصل على راحة الجولة الحالية لالتقاط الأنفاس.

وأضاف التقرير أن غياب رونالدو يعني مشاركة باولو ديبالا وألفارو موراتا وديان كولوسفسكي في ملعب ستاديو فيوريتو.

وقد يحصل أيضا البرازيلي دانيلو على راحة في ظل عودة القائد ليوناردو بونوتشي والذي قد يبدأ المباراة أيضا.

بينما يتواصل غياب جورجيو كيلليني وميري ديميرال عن دفاع السيدة العجوز بسبب الإصابة.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 8 جولات، كما ضمن رفقة برشلونة التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عقب مرور 4 جولات.

يوفنتوس
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