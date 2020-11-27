مؤتمر لامبارد قبل مباراة توتنام: مواجهة مورينيو صعبة.. وكين لاعب رائع

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 16:56

كتب : محرر في الجول

فرانك لامبارد - تشيلسي

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على صعوبة اللعب ضد جوزيه مورينيو مدرب توتنام قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مع توتنام على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 10 للدوري الإنجليزي.

وتحدث لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن موقف اللاعبين المصابين وعن أسلوب لعب توتنام والمستوى الذي يقدمه هاري كين هداف سبيرز في الموسم الحالي.

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كل الآتيء جاء على لسان لامبارد خلال المؤتمر الصحفي:

"من المهم أن تفوز ضد المنافسين (المباشرين) هذه المباريات تعطيك الثقة. ولازال أمامنا طريق طويل لنمشيه".

"كريستيان بولسيتش عاد لنا، لكن مشاركته كأساسي محل شك. وكاي هافرتيز شارك لدقائق بنهاية الأسبوع (ضد ليل)".

"علينا احترام توتنام وأسلوب لعبهم. لديهم لاعبون رائعون ومدرب رائع، المباراة ستكون صعبة، وهي مباراة خاصة بيننا بسبب التنافس لأنها ستعيد ترتيب بعض المراكز في الدوري".

"لديهم عدة طرق لتطبيق الضغط خلال المباراة وقادرون على تنفيذ الهجمات المرتدة، لكني لا أتبع هذه الطريقة".

"اللعب ضد مورينيو صعب بالطبع، لا يمكنك الفوز بالبطولات التي حققها دون أن تكون مدرب من طراز فريد".

"هاري كين نضج كلاعب. هو مؤثر للغاية وذكي. يقدم مستوى رائع حاليا".

"دييجو مارادونا كان مثلي الأعلي الذي تربيت عليه. كان لاعبا عظيما وكنت محظوظا لمقابلته لفترة قليلة".

"حضور 2000 متفرج؟ خطوة أولى نحو ما نطمح له. أرجو أن يرتفع العدد لأننا نحتاج لجماهيرنا".

"المقارنة بأنطونيو كونتي؟ لم أشعر بالإساءة، لكن أسلوب الفريق كان مختلفا عما قام به. كل منا لديه مهمة يقوم بها".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما يتصدر توتنام الدوري برصيد 20.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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