حوار – أنشيلوتي يتحدث عن: مارادونا الذي حقق المونديال بمفرده.. استغلال لوين وإبداع خاميس

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون أن دييجو مارادونا أسطورة الأرجنيتن كان بإمكانه الفوز بكأس العالم بمفرده.

وتحدث أنشيلوتي مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن علاقته بما مارادونا حين كان لاعب لنابولي بينما يدافع الإيطالي عن قميص ميلان وعن ما يقوم به كالفيرت لوين في الموسم الحالي، وعن علاقته بخاميس رودريجز صانع ألعاب الفريق.

وقال أنشيلوتي عن مارادونا: "كان أفضل لاعب في العالم بهذا التوقيت. كانت لديه مهارات رائعة وجودة عالية".

وأضاف "اللعب ضد أفضل لاعب في العالم صعب للغاية، ودائما ما تحدث أشياء لا تستطيع إيقافها".

وتابع "لم نكن نتبع أسلوب الرقابة رجل لرجل لأننا كنا نلعب بدفاع حر في ميلان. وهو كان يلعب رقم 10 (صانع ألعاب) أي في المنطقة الخاصة بي لكن كان من الصعب إيقافه، فإمكانياته كانت رائعة".

وأكمل "لقد فاز بالعديد من المباريات وتحققت هذه الانتصارات بفضله، لأنه كان الأفضل في العالم".

واستمر "أعتقد أنه حقق كأس العالم بمفرده مع الأرجنتين في 1986".

واختتم "حين كان في نابولي كان هائلا. الفريق حقق لقب الدوري وقتها. كان لاعبا يستطيع تحقيق الفوز بمفرده".

وتوفي مارادونا (60 عاما) الأربعاء الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون الذي سجل 10 أهداف في الدوري حتى الآن.

وعن "هل طلب من كالفيرت لوين تسجيل عدد معين من الأهداف"، قال: "لا. لم أطلب منه ذلك، وفي الحقيقة أنا لا أركز على الأرقام الفردية ولكن على الفريق بأكمله لكي ينافس".

وأشاد بأدوار مهاجمه "دومينيك يُساعدنا كثيرا. يقوم بعمل رائع في هذه اللحظات وأتمنى أن يواصل على نفس المنوال".

وأوضح "الهدف ليس تسجيل الأهداف ولكن العمل بشكل جاد. لقد تطور داخل منطقة الجزاء (عن الموسم الماضي) وأصبح أكثر تركيزا، وهذا لأننا أصبحنا نستغل قدراته جيدا".

وواصل "هو سريع للغاية ويلعب برأسه جيدا، لذا بمقارنته بالموسم الماضي نجد أنه أصبح أكثر تركيزا في الثلث الأخير من الملعب وفي عملية إنهاء الهجمات".

وتحدث أنشيلوتي عن خاميس رودرجيز وانتقاله لإيفرتون بعدما دربه في ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وقال: "يلعب في الجانب الأيمن من وسط الملعب أو خلف كالفيرت لوين لكن أعتقد أن الأدوار التي أُعطيها له تجعله يُبدع ويشعر بالحرية (في أرض الملعب)".

ويتولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون من ديسمبر 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى عام 2024.