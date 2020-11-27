كلوب: وكأنني قابلت البابا حين اجتمعت بمارادونا

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

مارادونا - برشلونة

أثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على الراحل دييجو مارادونا أيقونة كرة القدم الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"في حياتي كان الأفضل، كان أكثر من أشاهد".

وأضاف كلوب "ربما ليس الأمر كذلك الآن لأنني شاهدت كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كثيرا، لكن خلال وقت لعبي كرة القدم كان الأفضل".

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واستمر كلوب "حياته تظهر كيف يمكن أن تكون الحياة رائعة بالنسبة للاعب عالمي، وكيف يمكن أن تكون صعبة أيضا".

وأردف "كان شخصا رائعا. قابلته مرة، وهو أمر بالنسبة للاعب في مستواي كان أشبه بمقابلة البابا. صراحة، كان أمرا رائعا".

وأتم "كرة القدم ستفتقده، سأفتقده، ترون ردة الفعل في العالم أجمع. لو كنا أظهرنا حبنا له دون الرغبة في التقاط صورة سيلفي، لو كنا أظهرنا له الاحترام الذي استحقه عندما كان حيا، لربما كنا ساعدناه".

وتستعد كتيبة كلوب لمواجهة مضيفها برايتون يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة يأمل فيها ليفربول مداواة جراحه بعد الخسارة ضد ضيفه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، ولمواصلة تصدر الدوري الذي يتشاركه مع توتنام برصيد 20 نقطة.

ويتفوق توتنام بفارق الأهداف على ليفربول.

كلوب مارادونا
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