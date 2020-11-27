خبر في الجول - سلبية مسحة مدحت عبد الهادي الثانية.. وسيتواجد في معسكر الزمالك

جاءت نتيجة المسحة التأكيدية لـ مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك سلبية، حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك بعد إجراءه مسحة تبعا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وجاءت أيضا نتيجة عينته سلبية يوم الأربعاء الماضي.

وعلم FilGoal.com أيضا عبد الهادي سيتواجد في معسكر الأبيض قبل اللقاء استعدادا لنهائي القرن.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة على استاد القاهرة.

ويأمل الزمالك تحقيق اللقب الإفريقي السادس في تاريخه والذي كان عبد الهادي واحدا من أعضاء الفريق الفائز باللقب الأخير في 2002.