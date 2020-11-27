نهائي القرن - موسيماني: أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع الأهلي

يدرك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أهمية الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى وتلك المرة مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك على استاد القاهرة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة.

وقال المدير الفني للأهلي عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "الفوز بالكأس من قبل في طي التاريخ".

وأوضح "أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى، هذه المرة مع الأهلي".

وأضاف "منذ أن جئت إلى هنا ، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به".

وأتم "نأمل أن نفعل ذلك".

وحقق موسيماني لقب دوري الأبطال من قبل على حساب الزمالك بقميص صن داونز الجنوب إفريقي في نسخة 2016.

ويأمل الأهلي تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.

وقاد موسيماني الأهلي في 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة.