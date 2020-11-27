نهائي القرن - باتشيكو: كان طريقا طويلا وصعبا.. ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا

وصف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك طريق الوصول لنهائي القرن بالطويل والصعب.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتشيكو عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "لقد كان طريقا طويلا وصعبا للوصول إلى النهائي خاصة في ظل الظروف الحالية".

وأتم "ها نحن هنا، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا".

ويأمل البرتغالي في حصد لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائن الأبيض من 2002.

باتشيكو قاد الزمالك في 8 مباريات منذ توليه المهمة فاز في 7 وتعادل في واحدة بجميع المسابقات.