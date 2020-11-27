نهائي القرن - رسالة تحفيزية من ليفاندوفسكي لـ مصطفى محمد

بعث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ برسالة تحفيزية لـ مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك قبل نهائي القرن.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة.

وظهر مهاجم بايرن ميونيخ في فيديو، قائلا: "أهلا مصطفى محمد، أتمنى لك التوفيق في المباراة النهائية، اعتن بنفسك وكل التوفيق".

مصطفى محمد سجل 8 أهداف في 13 مباراة خاضها في النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

روبرت حقق 5 ألقاب مع بايرن ميونيخ الموسم المنصرم، وسجل 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات.

وحجز بايرن ميونيخ مقعده مبكرا في كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في فبراير المقبل بـ قطر بعد التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.