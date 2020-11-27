المصري يضم كازادي من الوداد

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 00:16

كتب : أيمن عيد

فرانسيس كازادي كاسينجو - الوداد

أعلن النادي المصري عن تعاقده مع فرانسيس كازادي كاسينجو قادما من الوداد البيضاوي المغربي.

وذكر المصري أنه وقّع عقدا مع كازادي يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

ليكون المهاجم الكونغولي هو الصفقة الثامنة للمصري في سوق الانتقالات الصيفية بعد أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وثلاثي فريق نادي مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا والحارس عصام ثروت بالإضافة للثنائي الوافد من نادي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر وكذلك الحارس أحمد دعدور القادم من صفوف نادي بيراميدز.

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: كازادي يصل القاهرة الأربعاء لإتمام التعاقد المصري لـ في الجول: كازادي يستعد للسفر إلى القاهرة لإتمام التعاقد خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي المصري لـ في الجول: إصابة عصام ثروت ودعدور بفيروس كورونا

وكان أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري قد صرّح لـ FilGoal.com أمس الأربعاء عن توصل ناديه لاتفاق نهائي لضم كازادي من الوداد.

ومن المقرر أن ينضم كازادي إلى معسكر المصري الذي ينطلق السبت المقبل.

وذكرت صحيفة LE360 المغربية في وقتٍ سابق أن عرض المصري بلغت قيمته 260 ألف دولار.

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حتى لا تصيبهم لعنة الـ6 خطوات مدى الحياة.. الزمالك ضد الأهلي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المصري يضم كازادي من الوداد 49 دقيقة | مصر
نصائح خشبة وكمونة لـ حمدي فتحي.. "لست أقل من ديانج" والتفوق في الرأسيات على مصطفى محمد 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نصائح طارق السيد لـ إسلام جابر "الظهير الأيسر".. الحذر في التغطية العكسية ودور بنشرقي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هيثم فاروق لـ في الجول: هذه إيجابيات وسلبيات الزمالك قبل مواجهة الأهلي 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مارادونا يشاهدكم وفخور بكم.. نابولي يتفوق على رييكا بثنائية في سان باولو ساعة | أوروبا
ديفيد سيزا: سأشاهد النهائي عبر الإنترنت.. وتغلبنا على موسيماني في دور الثمانية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير تونسي: مفاوضات متقدمة بين النجم الساحلي والحضري لتدريب الحراس 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك