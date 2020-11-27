المصري يضم كازادي من الوداد

أعلن النادي المصري عن تعاقده مع فرانسيس كازادي كاسينجو قادما من الوداد البيضاوي المغربي.

وذكر المصري أنه وقّع عقدا مع كازادي يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

ليكون المهاجم الكونغولي هو الصفقة الثامنة للمصري في سوق الانتقالات الصيفية بعد أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وثلاثي فريق نادي مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا والحارس عصام ثروت بالإضافة للثنائي الوافد من نادي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر وكذلك الحارس أحمد دعدور القادم من صفوف نادي بيراميدز.

الــثــــ8️⃣ــــامن 😉 صفقة طال انتظارها ⏳🤗 رحبوا معنا بمهاجمنا الجديد .... النجم الكونغولي 🇨🇩 كازادي كاسينجو 👉 النسر كاسينجو 🦅...... مصراوي ✊👏💚 pic.twitter.com/JewukdussK — Al-Masry SC (@AlMasrySC) November 26, 2020

وكان أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري قد صرّح لـ FilGoal.com أمس الأربعاء عن توصل ناديه لاتفاق نهائي لضم كازادي من الوداد.

ومن المقرر أن ينضم كازادي إلى معسكر المصري الذي ينطلق السبت المقبل.

وذكرت صحيفة LE360 المغربية في وقتٍ سابق أن عرض المصري بلغت قيمته 260 ألف دولار.

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.