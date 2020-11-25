المصري لـ في الجول: كازادي يصل القاهرة الأربعاء لإتمام التعاقد

يصل الكونغولي فرانسيس كازادي القاهرة يوم الأربعاء من أجل الانضمام لصفوف فريق المصري.

فرانسيس كازادي كاسينجو النادي : الوداد الرياضي المصري

وصرّح أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري لـ FilGoal.com، قائلا: "وصلنا لاتفاق نهائي مع مهاجم الوداد البيضاوي المغربي".

وتابع "اللاعب سيُجري مسحة فيروس كورونا صباح الخميس مع الكشف الطبي الاعتيادي الذي يخضع له أي لاعب قبل الانضمام لفريق جديد، سيصل مصر مساء اليوم الأربعاء".

وأتم "وبناء على ذلك سينضم لمعسكر الفريق الذي ينطلق السبت في برج العرب".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد كشفت من قبل تقدم المصري بعرض قيمته 260 ألف دولار لضم اللاعب من صفوف الوداد الذي أقنع لاعبه بالانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.