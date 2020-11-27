هيثم فاروق لـ في الجول: هذه إيجابيات وسلبيات الزمالك قبل مواجهة الأهلي

قال هيثم فاروق محلل قنوات "بي إن سبورتس" إن نتيجة مباراة القمة متوقفة على حالة اللاعبين يوم المباراة بالتالي ستكون كافة الاحتمالات مفتوحة وتطرق للحديث عن إيجابيات وسلبيات فريقه السابق الزمالك.

وتحدث هيثم فاروق لـFilGoal.com قائلا: "الفريقان متساويان في الحظوظ قبل النهائي قد يكون هناك كفة فريق أعلى من الأخرى، لكن قد يبتعد اللاعبون عن مستواهم يوم المباراة".

وواصل "في حالة وجود الزمالك في الحالة الفنية أعتقد أنه أقرب للتتويج بالبطولة".

وتابع "في جيل أبو تريكة وبركات وعماد متعب ووائل جمعة كان الأهلي أقرب للفوز في المباريات، قد تصل نسبة الفوز إلى 80% بل أكثر من ذلك حيث لم يستطع الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي".

واستمر حديثه قائلًا: "في المباريات الأخيرة، الزمالك أفضل بعد النتائج الرائعة التي حققها أمام الأهلي في الكأس والدوري وكأس السوبر".

وأضاف "أتمنى المباراة تخرج بالشكل الذي يليق بإسم مصر، وأتمنى بالطبع فوز الزمالك".

وشدد "الزمالك متفوق في أغلب مراكز الملعب باستثناء تفوق الأهلي في بعض المراكز".

وعن مميزات الزمالك، قال: "أهم ما يميز الزمالك حاليًا هي الجماعية، وزادت مع وجود ساسي وأوناجم وبنشرقي، الزمالك يمتلك فرديات لكن لم يستطع تسخيرها تجاه الأداء الجماعي للفريق".

وأشار إلى أن "الانتقادات التي وجهت لهذا الجيل لم تكسره، بل استطاع التفوق على المستوى الإفريقي، حيث حقق الكونفدرالية الإفريقية والسوبر بالإضافة إلى تحقيق كأس مصر والسوبر على المستوى المحلي".

وتابع "اللاعبون استطاعوا تحويل تلك الانتقادات إلى وقود لتحقيق البطولات، في حين أن الزمالك في فترة العشر سنوات العجاف لم يستطع تحقيق إلا بطولات معدودة".

وأكد "الزمالك يمتلك أطراف جيدة في ظل وجود أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو"، يمتلكون ميزة التعامل في موقف واحد على واحد".

وعن مصطفى محمد، قال: "رأس مال مصطفى هي ضربات الرأس والكرات الهوائية، رغم ذلك هو جيد على مستوى اللعب بالقدم، حيث قادر على التسديد والتمريرات المتبادلة مع ثلاثي الوسط الهجومي، يمتلك ذكاء تكتيكي جيد، ولديه تنوع في تسجيل الأهداف".

وواصل "يمتلك الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي في خط الوسط كثنائي متفاهم".

وعن عيوب الزمالك، قال: "التغطية العكسية من الأطراف خاصة في الكرات العرضية".

وأكد "كل الاحتمالات مفتوحة في اللقاء، أي نتائج سابقة لن تؤثر على المباراة".

وأتم "في كأس العالم 1954 فازت المجر على ألمانيا 8-3، وفي النهائي تقابلا مرة أخرى وفاز ألمانيا بنتيجة 3-2".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.