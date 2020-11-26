ديفيد سيزا: سأشاهد النهائي عبر الإنترنت.. وتغلبنا على موسيماني في دور الثمانية

أبدى ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلي، تعاطفه مع القلعة الحمراء قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة.

وصرّح سيزا مساعد ريني فايلر السابق عبر موقع Nau.ch السويسري: "ننظر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بمشاعر خاصة، لأن ريني فايلر قاد النادي إلى الوصول للدور نصف النهائي في وجودي أنا وتوماس بينجيلي وميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى".

وتابع: "المثير للاهتمام أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الآن كان مدربا لـ صنداونز عندما أخرجناه من ربع النهائي، كان هذا سيكون حدثا كبيرا، لأنها مباراة كبيرة في إفريقيا".

وأكمل: "الزمالك ضد الأهلي هي مباراة مميزة دوما مع كثير من الأصداء، ليس فقط في مصر، بل في إفريقيا كلها".

وعن رحيله قبل 3 مباريات من نهاية البطولة، أوضح: "الكثير من الناس سألوني عن سبب الرحيل قبل وقتٍ قصير من تحقيق هدفنا، أقول فقط إنه يجب أخذ العام الاستثنائي الذي سببه فيروس كورونا في الحسبان".

وواصل: "بالإضافة إلى ذلك، ريني فايلر شرح الوضع في السابق وأوضح سبب انفصاله عن الأهلي. ورغم ذلك، فالعام الذي قضيناه في مصر كان مثيرا جدا للاهتمام".

وأكمل: "على المستوى التدريبي، تمكننا من استكشاف بلد جديد وقارة جديدة وثقافة جديدة وكرة قدم جديدة، كان الأمر مرهقا ومثيرا للاهتمام، لكنه أيضا حمل جانبا تعليميا لنا كأشخاص ومدربين".

هل كان الفوز بدوري الأبطال مغريا؟ سيزا أجاب: "بالطبع الفوز بدوري الأبطال كان مغريا، خصوصا أن الأهلي لم يفز بهذا اللقب منذ 7 سنوات رغم تحقيقه للقب 8 مرات سابقة وهو حامل الرقم القياسي. لكن الظروف جعلتنا نرحل".

واستدرك: "في الوقت نفسه، فزنا بالفعل بالدوري وكأس السوبر المصري، إلا أن لقب دوري الأبطال كان سيحظى بالأهمية الأكبر بالطبع".

واعترف: "في أوروبا لا ندرك حجم الاهتمام والشغف بكرة القدم في مصر، الجماهير مذهلة، والأهلي نادٍ لديه ملايين المشجعين، إنه نادٍ كبير للغاية".

وتحوّل للإشادة بالمنافس: "الزمالك فريق مميز دون شك ومليء باللاعبين الدوليين من تونس ومصر، وقد أنهى الدوري في المركز الثاني وتأهل عن استحقاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه فاز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي".

وتابع: "خصوصا في الهجوم، الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل مصطفى محمد وأشرف بنشرقي وزيزو وأوباما. كما يمتلك لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي".

وأكمل: "أتوقع أن يلعب الزمالك أمام الأهلي بأسلوب دفاعي ويعتمد على الهجمات المرتدة".

وشدد: "آمل أن يفوز الأهلي دون شك، لكن النهائي يمكن أن يرجح الكفتين دوما. الأهلي يمتلك لاعبين مميزين للغاية وأقوياء على المستوى الفردي".

وتذكر: "في نصف النهائي تمكّن الأهلي من إخراج الوداد بسهولة، لكن من الجلي أن مباراة مهمة كتلك سيكون فيها العامل الذهني حاسما، الفريق الذي سيتعامل أفضل مع الضغط سيحصل على فرصة أفضل للتتويج باللقب".

وأوضح: "سأحرص على مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، لقد شاهدت نصف النهائي بالفعل. ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى لا يزال مستمرا مع الفريق بعد أن عمل معنا".

وأتم: "أنا متعاطف معه ومع كل الذين عملنا معهم في النادي من الرئيس إلى الطاقم الفني، سأكون سعيدا للغاية لأجلهم".

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