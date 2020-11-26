تقرير تونسي: مفاوضات متقدمة بين النجم الساحلي والحضري لتدريب الحراس

قالت وسائل إعلام تونسية إن عصام الحضري حارس المرمى السابق لمنتخب مصر قد يتولى مهمة مدرب حراس فريق النجم الساحلي التونسي.

وحسب موقع "فووت 24" التونسي فأن "هناك مفاوضات متقدمة مع الحضري لكي يكون ضمن الإطار الفني للفريق صحبة المدرب جورفان فييرا في انتظار التاكيد الرسمي من إدارة الفريق".

الحضري اقترن اسمه منذ فترة بتولى مهمة مدرب الحراس في الوداد البيضاوي المغربي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الحضري منذ أيام اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد تلقيه أكثر من عرض بعمر الـ 47 عاما.

الموقع ذاته أفاد باقتراب البرازيلي جورفان فييرا من تولي تدريب الفريق الساحلي.

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

وتولى صاحب الـ 66 عاما مسؤولية الإسماعيلي وسموحة في فترات سابقة كذلك.