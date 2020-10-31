الحضري لـ في الجول: أرحب بعرض تدريب حراس مرمى الوداد

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 13:29

كتب : بسام أبوبكر

عصام الحضري

أوضح عصام الحضري نجم مصر والأهلي السابق أنه تلقى عرضا من نادي الوداد المغربي ليكون مدربا لحراس المرمى في الفريق.

وقال أيقونة الفراعنة لـFilGoal.com:"تلقيت عرضا من الوداد لتدريب حراس المرمى عن طريق وكلاء من المغرب، وتحدث أيضا مع مسؤولين في النادي".

وواصل الحضري البالغ عمره 47 عاما "قلت من قبل سأعمل في منتخب أو ناد كبير، هذا شرط أساسي ومبدأ وضعته للعمل كمدرب لحراس المرمى. أرحب بالعرض لأن الوداد فريق كبير، سأفكر في الأمر لأن هناك عروضا أخرى من أندية غير مصرية".

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وابتعد الحضري، بطل كأس إفريقيا 4 مرات مع الفراعنة، عن كرة القدم بعد اعتزاله في 2019.

ولعب الحضري لدمياط والأهلي وسيون والإسماعيلي والزمالك والمريخ السوداني والاتحاد ووادي دجلة والتعاون السعودي واختتم مسيرته مع فريق النجوم.

ومثل الحضري منتخب مصر في 157 مباراة وهو ثالث أكثر لاعب شارك في مواجهات مع الفراعنة بعد أحمد حسن (184) وحسام حسن (176).

والحضري هو صاحب الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في مباراة بكأس العالم، حين مثل مصر ضد السعودية في مونديال 2018 وهو بعمر 45 عاما و5 أشهر.

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