خبر في الجول – أوناجم جاهز طبيا لمواجهة الأهلي

بات محمد أوناجم لاعب الزمالك لائقا من الناحية الطبية للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب المغربي شارك في المران الجماعي اليوم الخميس استعدادا للمباراة وقرار مشاركته أصبح الآن في يد الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي غدا الجمعة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء ينطلق في تمام التاسعة مساء.

وكان أوناجم تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية وفقا لتصريحات طبيب الزمالك محمد أسامة قبل مواجهة نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر.

وتسببت تلك الإصابة في استبعاد أوناجم من المباراة وفضل الجهاز الفني إراحته لعدم تفاقم الإصابة.