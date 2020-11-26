أحمد مرتضى لـ في الجول: هذه عدد الحضور من الناديين للقمة.. ورسالة للاعبي الزمالك

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 21:08

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مرتضى منصور

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عما تم التوصل إليه في اجتماع اليوم الخميس لتحديد أعداد الحاضرين للقمة ضد الأهلي من مسؤولي الناديين.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي غدا الجمعة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء ينطلق في تمام التاسعة مساء.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "أنهينا اجتماعا بحضوري وحضور محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومندوب من الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن مع وزير الرياضة أشرف صبحي".

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وأضاف "سيحصل الزمالك على 25 مقعدا في استاد القاهرة ومثلهم للأهلي واتحاد الكرة".

وواصل "قلت للوزير إن أهم شيء أن الكأس لن يخرج من مصر ولكني بالطبع أتمنى فوز الزمالك به وسنبارك للفائز ونواسي الخاسر".

وعن رسالته للاعبي الزمالك قال: "نثق فيكم جدا رغم الظروف التي يمر بها النادي منذ عدة أشهر ونحن أغلقنا صفحة الغائبين عن اللقاء بسبب فيروس كورونا".

وأتم "مجلس الإدارة لبى كل طلبات اللاعبين والآن دوركم في الملعب قد حان".

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