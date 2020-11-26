خبر في الجول – برنامج خاص من باتشيكو لـ مصطفى فتحي قبل القمة

أعد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك برنامجا خاصا لمصطفى فتحي لاعب الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدرب البرتغالي أعد ذلك البرنامج لرفع معدل اللياقة البدنية والفني لمصطفى فتحي ليكون بمثابة ورقة رابحة للفريق الأبيض في النهائي.

ويعاني الزمالك من غياب يوسف إبراهيم "أوباما" في منطقة وسط الملعب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وخاض مصطفى فتحي خلال الموسم الجاري مع الزمالك 19 مباراة مع الزمالك في كل البطولات لم يسجل فيهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي غدا الجمعة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.