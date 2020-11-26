رحيل دييجو - تحديد موعد ومكان دفن مارادونا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

جنازة مارادونا

سيدفن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادوانا في مقبرة خارج مدينة بيونيس آيرس عاصمة البلاد رفقة والديه، مساء اليوم الخميس.

وتوفي مارادونا أمس بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وتقام حاليا جنازة نجم الأرجنتين في حديقة السلام في "كازا روسادا"، مقر الحكومة الأرجنتينية.

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ووفقا للتقارير فإن الآلاف يحتشدون لأكثر من 7 مناطق سكنية منذ الليلة الماضية وقدرت الحكومة حوالي مليون شخص تواجد مع بدء الجنازة.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت حالة الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة قائد المنتخب.

مارادونا كشف من قبل منذ 15 عاما عما يريد كتابته على قبر،ه قائلا: "شكرا لأنني لعبت كرة القدم لأن تلك الرياضة هي ما أعطتني السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي".

وأكمل "شكرا لكرة القدم، نعم سأضع ذلك على قبري، شكرا للكرة".

رحيل دييجو مارادونا
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