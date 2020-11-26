نهائي القرن - حفيظ دراجي لـ في الجول: مباراة فريدة من نوعها مفتوحة على كل الاحتمالات

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 17:12

كتب : أحمد شاكر

حفيظ دراجي

قال حفيظ دراجي معلق قنوات "بي إن سبورتس" إن مواجهة الأهلي والزمالك ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات رافضا توقع تفوق خصم بعينه خلال نهائي القرن. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حفيظ قائلا: "لا توجد ورقة رابحة أو خاسرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجمع بين الأهلي والزمالك فريد من نوعه ومفتوح على كافة الاحتمالات".

وواصل "الغلبة ستكون للأفضل في ذلك اليوم بدنيا وجماعيا وفرديا وخاصة نفسيا خصوصا في ظل غياب الجماهير التي تعتبر رقما هاما في معادلة الزمالك والأهلي".

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وأكمل "المباراة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات وتلعب على جزئيات بسيطة جدا، لن يتسيد فيها فريق على الآخر بوضوح، ممكن تفوق طفيف أو متبادل".

وتابع "إنها من أصعب المباريات للفريقين".

وأتم حول الغيابات: "هي مباراة فريقين وليس لاعبين، حتى لو لعب الأهلي أو الزمالك بالشباب ستكون مواجهة بكل العراقة والرصيد والإثارة لأنه نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

نهائي القرن دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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