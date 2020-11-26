العربي بدر يعتذر لمنتخب الشباب وربيع ياسين يصفح عن اللاعب

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 15:43

كتب : أحمد الخولي

العربي بدر - منتخب الشباب

اعتذر العربي بدر لاعب وسط الأهلي للجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين قبل مباراة الفراعنة أمام السكة الحديد الودية.

وكان ربيع ياسين قد استبعد اللاعب من معسكر الفريق بسبب استخفافه بمسحة فيروس كورونا.

واستنكر ربيع ياسين طريقة اللاعب خلال الخضوع لمسحات كورونا وأصدر قراره باستبعاد اللاعب من المعسكر.

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واعترف اللاعب بخطأه وقدم اعتذاره للجهاز الفني بالكامل، ليصفح عنه ربيع ياسين ويقرر ضمه للمعسكر مرة أخرى.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال 15 إلى 24 ديسمبر بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

منتخب الشباب العربي بدر
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