بنشرقي: أُحب تحدي الفرق الكبرى.. ودوري أبطال إفريقيا يُظهر مهاراتي

عبر أشرف بنشرقي لاعب الزمالك عن حبه لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا لأنها تجعله يقدم كل ما لديه من مهارات.

الزمالك يواجه الأهلي، يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تحدث لأول مرة في تاريخ القارة.

بنشرقي تحدث لموقع "FIFA" الرسمي عن تجربته مع الزمالك والوداد المغربي واللعب في دوري أبطال إفريقيا.

وقال بنشرقي: "مبارياتي المفضلة هي مباريات دوري أبطال إفريقيا. أُحبُها لأني أُحب أن أُظهِر مهاراتي في بطولة بها تنافس عالي، مثل هذه المسابقة".

واستعاد بنشرقي ذكريات حصوله على اللقب الإفريقي مع الوداد ضد الأهلي عام 2017 "لقد حصلت على خبرة كبيرة بعد اللعب للوداد والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي".

وأبدى بنشرقي سعادته بمستواه مع الزمالك "في الوقت الحالي أُقدم أداء جيدا مثلما كنت مع الوداد. بإمكانك تقديم الأفضل دائما حين تلعب مع فرق من مستوى القمة".

وعن اللعب ضد الأهلي في نهائي دوري الأبطال، قال: "علي أي حال، فإن هذه المباراة (النهائي) ستكون صعبة، وأي شيء وارد الحدوث".

وأضاف "بكل تأكيد أريد تحقيق دوري أبطال إفريقيا. أنا أحب تحدي الفرق الكبرى".

وتطرق بنشرقي للحديث عن تجاربه الاحترافية قبل اللعب للزمالك "كان لدي وقت رائع مع الهلال السعودي، قبل أن أحقق حلمي باللعب في أوروبا؛ فلقد كانت تجربة عظيمة بالنسبة لي".

وسجل بنشرقي 5 أهداف مع الزمالك خلال 9 مباريات من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب بنشرقي للوداد المغربي من 2016 وحتى يناير 2018 ثم انتقل للهلال السعودي، قبل أن ينتقل للانس الفرنسي على سبيل الإعارة.

وانضم بنشرقي للزمالك في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.